США розпочали полювання за прихованими активами російських олігархів, - ЗМІ

Уряд США в рамках пошуку прихованих активів російських олігархів та чиновників розпочав інтенсивний пошук майна та заощаджень оточення та родичів учасників "Альфа-груп".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Йдеться про людей, пов'язаних із Петром Авеном, Германом Ханом та Михайлом Фрідманом, які можуть виявитися власниками їх коштів. Під таке ж розслідування потрапило оточення Романа Абрамовича. Зокрема, у ньому фігурує мільярдер, голова компанії Millhouse Євген Швідлер.

У березні США та їхні союзники створили робочу групу "Російські еліти, ставленики та олігархи" (Russian Elites, Proxies and Oligarchs - REPO). Вона займається пошуком активів, які придбано коштом, отриманим незаконним шляхом завдяки близькості їх власників режиму Путіна.

З початку війни в Україні західні країни заарештували російські активи на понад 330 млрд доларів, включаючи половину валютних резервів.