США начали охоту за скрытыми активами российских олигархов, - СМИ

Правительство США в рамках поиска скрытых активов российских олигархов и чиновников начало интенсивный поиск имущества и сбережений окружения и родственников участников "Альфа-групп".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Речь идет о людях, связанных с Петром Авеном, Германом Ханом и Михаилом Фридманом, которые могут оказаться держателями их средств. Под такое же расследование попало окружение Романа Абрамовича. В частности, в нем фигурирует миллиардер, глава компании Millhouse Евгений Швидлер.

В марте США и их союзники создали рабочую группу "Российские элиты, ставленники и олигархи" (Russian Elites, Proxies and Oligarchs — REPO). Она занимается поиском активов, которые приобретены на средства, полученные незаконным путем благодаря близости их владельцев режиму Путина.

С начала войны в Украине западные страны арестовали российские активы более чем на 330 млрд долларов, включая половину валютных резервов.