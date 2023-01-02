США начали охоту за скрытыми активами российских олигархов, - СМИ
Правительство США в рамках поиска скрытых активов российских олигархов и чиновников начало интенсивный поиск имущества и сбережений окружения и родственников участников "Альфа-групп".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Речь идет о людях, связанных с Петром Авеном, Германом Ханом и Михаилом Фридманом, которые могут оказаться держателями их средств. Под такое же расследование попало окружение Романа Абрамовича. В частности, в нем фигурирует миллиардер, глава компании Millhouse Евгений Швидлер.
В марте США и их союзники создали рабочую группу "Российские элиты, ставленники и олигархи" (Russian Elites, Proxies and Oligarchs — REPO). Она занимается поиском активов, которые приобретены на средства, полученные незаконным путем благодаря близости их владельцев режиму Путина.
С начала войны в Украине западные страны арестовали российские активы более чем на 330 млрд долларов, включая половину валютных резервов.
Ранее мы писали, что Швейцария заморозила финансовые активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (7,94 млрд долларов) в рамках санкций против России с целью наказать Москву за ее вторжение в Украину
Также сообщалось, что на декабрь в Германии заморожены активы подсанкционных лиц и компаний из Российской Федерации на сумму около 5 млрд евро.
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