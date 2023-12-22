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США розмістять армію та військову техніку в Данії

Фото: війська США дислокуватимуться в Данії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен підписали угоду про співробітництво у сфері оборони. Угода дозволяє розміщувати американські війська та техніку на території скандинавської країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nordjyske.

"З часів Другої світової війни участь американців у Європі була тим, що забезпечувало нашу безпеку, а збереження та розширення цього є позитивним", - заявив Расмуссен.

Очільник данського МЗС розповів, що за договором американці мають можливість створити в Данії певні потужності, що у разі загострення ситуації скоротить час реагування і надішле стримуючий сигнал тим, хто загрожує безпеці.

Зазначається, що оборонна угода предбачає розміщення Сполученими Штатами військових на аеродромах у Карупі, Скрідструпі та Ольборзі. За даними видання, жодних цифр про те, скільки саме солдатів буде відправлено до скандинавської країни поки не встановлено.

Присутність військових США у Європі

Американські сили розгорнуті в Європі з 2014 року в рамках програми "Атлантична рішучість" для роботи з союзниками та партнерами у регіоні.

У Європі раніше було понад 100 тисяч військових ЗС США, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року ця кількість зросла.

На саміті НАТО у Вільнюсі, який проходив 11-12 липня, затвердили докладні плани оборони. Вони мають гарантувати, що Альянс може стримувати своїх ворогів, та захищати усю свою територію.

Нещодавно й Фінляндія підписала угоду про співпрацю в галузі оборони зі Сполученими Штатами, яка надає військовим США широкий доступ до території європейської країни в районі її довгого кордону з Росією.

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