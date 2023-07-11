Від Арктики до Середземного моря: на саміті НАТО затвердили плани оборони

Учасники саміту НАТО у Вільнюсі вже завершили основну частину своєї роботи - затвердили докладні плани оборони, щоб гарантувати, що Альянс може стримувати своїх ворогів та захищати "кожен дюйм" своєї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Першочергове завдання НАТО полягає в тому, щоб захистити своїх нинішніх членів - 31, а незабаром після офіційного приєднання Швеції їх стане 32.

Вперше після розпаду Радянського Союзу Альянс дав політичне схвалення детальним планам, які мають забезпечити колективний військовий захист альянсу від великого нападу з боку такої держави, як Росія, яка своїм вторгненням в Україну перевернула стратегічні настанови НАТО.

Плани були складені генералом Крістофером Каволі, верховним головнокомандувачем союзників у Європі, та його військовим штабом. Генерал Каволі також є командувачем американських військ у Європі, і ці плани інтегрують американські сили в оборону Європи більш явно, ніж будь-коли за останні 30 років.

Від Арктики до Середземного моря

Плани охоплюють три основні зони відповідальності НАТО: одна для північної території альянсу, включаючи Арктику; один для центрального регіону, включаючи країни Балтії та східний фланг ближче до Росії; та один для південного сходу, включаючи Середземне та Чорне моря.

У них викладені завдання кожної країни-учасниці із зазначенням конкретних областей захисту, із якими союзниками працювати і яке устаткування використовувати. Три регіональні плани "пояснюють, що країни мають робити з урахуванням географії цих регіонів для стримування та захисту у всіх галузях - космосі, кіберпросторі, суші, морі та повітрі", - сказав адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО.

Захист від Росії

Вони призначені для захисту як від військового супротивника, такого як Росія, так і від тероризму, який постійно непокоїть багатьох союзників, включаючи Туреччину.

"Ці плани насправді є планом модернізації системи колективної оборони НАТО", - сказав генерал Каволі у Вільнюсі після того, як протягом багатьох років Альянс зосереджував увагу на конфліктах за межами Європи, таких як Афганістан, і сподівався на покращення відносин з Росією. .

Плани, за його словами, "дають нам можливість мати вимоги до структури сил, щоб країни могли спрямовувати свої інвестиції таким чином, щоб це слугувало альянсу, а також їхнім національним потребам".

Плани також спрямовані на те, щоб сили НАТО перебували в готовності, щоб до 300 тисяч військовослужбовців, залучених із країн-членів, могли бути розгорнуті протягом 30 днів, якщо це необхідно, причому деякі з них будуть доступні протягом трьох днів, а інші - протягом 10 днів.

Туреччина раніше блокувала прийняття планів, оскільки заперечувала проти назв, що використовуються для певних географічних районів, включаючи Дарданелли та протоки, але тепер зняла ці заперечення, що уможливило їх схвалення.

Тепер завдання держав-членів полягає в тому, щоб витратити час і гроші на втілення планів у життя, сказав адмірал Бауер, додавши: "На це піде чимало років".