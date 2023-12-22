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США разместят армию и военную технику в Дании

Фото: войска США будут дислоцироваться в Дании (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны. Соглашение позволяет размещать американские войска и технику на территории скандинавской страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nordjyske.

"Со времен Второй мировой войны участие американцев в Европе было тем, что обеспечивало нашу безопасность, а сохранение и расширение этого является положительным", - заявил Расмуссен.

Глава датского МИД рассказал, что по договору американцы имеют возможность создать в Дании определенные мощности, что в случае обострения ситуации сократит время реагирования и пришлет сдерживающий сигнал угрожающим безопасности.

Отмечается, что оборонное соглашение предусматривает размещение Соединенными Штатами военных на аэродромах в Карупе, Скридструпе и Ольборге. По данным издания, никаких цифр о том, сколько именно солдат будет отправлено в скандинавскую страну, пока не установлено.

Присутствие военных США в Европе

Американские силы развернуты в Европе с 2014 г. в рамках программы "Атлантическая решимость" для работы с союзниками и партнерами в регионе.

В Европе раньше было более 100 тысяч военных ВС США, но после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году это количество выросло.

На саммите НАТО в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля, были утверждены подробные планы обороны. Они должны гарантировать, что Североатлантический союз может сдерживать своих врагов и защищать всю свою территорию.

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