США разместят армию и военную технику в Дании

"Со времен Второй мировой войны участие американцев в Европе было тем, что обеспечивало нашу безопасность, а сохранение и расширение этого является положительным", - заявил Расмуссен.

Глава датского МИД рассказал, что по договору американцы имеют возможность создать в Дании определенные мощности, что в случае обострения ситуации сократит время реагирования и пришлет сдерживающий сигнал угрожающим безопасности.

Отмечается, что оборонное соглашение предусматривает размещение Соединенными Штатами военных на аэродромах в Карупе, Скридструпе и Ольборге. По данным издания, никаких цифр о том, сколько именно солдат будет отправлено в скандинавскую страну, пока не установлено.

Присутствие военных США в Европе

Американские силы развернуты в Европе с 2014 г. в рамках программы "Атлантическая решимость" для работы с союзниками и партнерами в регионе.

В Европе раньше было более 100 тысяч военных ВС США, но после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году это количество выросло.

На саммите НАТО в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля, были утверждены подробные планы обороны. Они должны гарантировать, что Североатлантический союз может сдерживать своих врагов и защищать всю свою территорию.