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США розмістили стратегічні бомбардувальники на кордоні з Україною

Фото: американські бомбардувальники (eucom.mil)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати розмістили два міжконтинентальних стратегічних бомбардувальники B-52 Stratofortress на 57-й авіабазі ВПС Румунії Міхаїл Когелничану. Вони братимуть участь в операції Bomber Task Force Europe.

На новому місці вони діятимуть у складі 20-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї ВПС США, а також почнуть взаємодіяти з силами НАТО.

Під час прибуття на авіабазу Міхаїл Когелничану, літаки B-52 у супроводі винищувачів із Румунії та Фінляндії провели спільний політ. У рамках розгортання вони діятимуть як 20-та експедиційна бомбардувальна ескадрилья, інтегруючись із НАТО та іншими міжнародними партнерами для поліпшення безпеки в зоні відповідальності Європейського командування ЗС США.

Це перший випадок, коли американські стратегічні бомбардувальники діють у Румунії.

"В умовах глобальної нестабільності важливо підтримувати стійкі можливості на великих дистанціях. Ця операція дає змогу вдосконалити тактику і взаємодію наших військ", - зазначив генерал Джеймс Хекер, командувач USAFE-AFAFRICA.

США активно підтримують союзників по НАТО через місії BTF, що дає змогу USAFE-AFAFRICA ефективно застосовувати сили в Європі, створюючи стратегічну впевненість і стримуючи потенційних супротивників.

"Ми працюватимемо з союзниками на східному фланзі для забезпечення безпеки і стабільності в регіоні", - зазначив Хекер.

Розгортання американських стратегічних бомбардувальників демонструє готовність США і НАТО до координації та захисту Північноатлантичного союзу.

Війська США в Європі

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати вирішили перекинути до Європи 3 тисячі своїх військових.

При цьому нещодавно CNN повідомляло, що більшість озброєнь із нового пакету допомоги США заздалегідь розміщено у Німеччині та Польщі. Завдяки цьому доставка до України буде прискорена.

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