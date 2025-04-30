США раскритиковали Россию во время заседания Совбеза ООН из-за обстрелов Украины

Соединенные Штаты Америки (США) раскритиковали Россию во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) из-за обстрелов территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя постпреда США при ООН Джона Келли, которого цитирует The Guardian.

Во время заседания Келли обвинил Россию в кровопролитии и заявил, что Москва "к сожалению", осуществила удары, которые привели к "бессмысленной гибели людей, в том числе невинных гражданских". "Сейчас Россия имеет прекрасную возможность достичь длительного мира... Именно лидеры обеих этих стран должны решить, возможен ли мир. Если обе стороны готовы прекратить войну, Соединенные Штаты полностью поддержат их путь к длительному миру", - добавил он.