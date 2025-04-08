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США рассматривают удары дронами по картелям в Мексике, - NBC News

Вашингтон, Вторник 08 апреля 2025 15:46
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США рассматривают удары дронами по картелям в Мексике, - NBC News Иллюстративное фото: американские дроны могут ударить по картелям в Мексике (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские власти обсуждают возможность ударов дронами по наркокартелям в Мексике. Цель - пресечь поставки наркотиков через южную границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Как рассказали изданию шесть неназванных действующих и бывших американских военных, сотрудников правоохранительных органов и разведки, обсуждение атаки дронов проходит на уровне представителей Белого дома, Министерства обороны и разведки. Речь о возможном ударе по деятелям картелей и их логистическим сетям в Мексике при сотрудничестве с мексиканским правительством.

Собеседники NBC News отметили, что окончательного решения об атаке дронов на наркокартели в Мексике не принято. Также не исключены односторонние действия без согласования с Мексикой, но это будет крайней мерой. Пока неизвестно, обсуждал ли Вашингтон такую идею с Мехико.

Источники журналистов отметили, что американские военные и ЦРУ резко активизировали наблюдательные полеты над Мексикой для сбора разведданных. Вероятно, так США готовятся к масштабной кампании против картелей. По словам президента Мексики Клаудии Шейнбаум, полеты осуществляются с согласия Мексики.

"Они хотят составить список целей", - отметил один из бывших чиновников, знакомый с планами администрации о наблюдательных полетах.

При этом публично американские чиновники не исключают силового метода борьбы против наркокартелей в Мексике. В частности, кандидат президента Дональда Трампа на пост посла в Мексике Рональд Джонсон отказался исключить возможность односторонних военных действий США на территории Мексики.

Согласно слухам, власти США надеются координировать любые действия против картелей с военными и правоохранительными органами Мексики.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на все товары из Мексики, поскольку она не предпринимает необходимые меры для борьбы с проникновением наркотиков в США.

Также Трамп заявлял, что он поддерживает смертную казнь за торговлю наркотиками в США.

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Соединенные Штаты Америки Мексика Атака дронов
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