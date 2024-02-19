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США розглядають нові санкції проти Росії через смерть Навального, - Байден

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки розглядають можливість запровадження нових санкцій проти Росії через смерть так званого опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми вже маємо санкції, але ми розглядаємо додаткові санкції, так", - зазначив Байден, коментуючи смерть Навального.

Що відомо про смерть Навального

Нагадаємо, управління Федеральної служби виконання покарань Росії щодо Ямало-Ненецького автономного округу 16 лютого повідомило про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального у виправній колонії. Там він відбував свій термін.

Російські ЗМІ повідомляли, що у Навального нібито відірвався тромб під час прогулянки.

При цьому президент України Володимир Зеленський наголосив, що "опозиціонера" було вбито російським диктатором Володимиром Путіним, як і тисячі інших закатованих.

Байден, реагуючи на такі новини, зазначив, що США необхідно продовжувати допомагати Україні у війні з російськими окупантами та попередив, що це може мати наслідки.

Більш детально про смерть Навального - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденНавальний