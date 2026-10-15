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США рассматривают возможность применения "матери всех бомб" против Ирана, - CNN

11:36 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
США рассматривают возможность применения "матери всех бомб" против Ирана, - CNN Фото: США рассматривают возможность применения "матери всех бомб" против Ирана (wikipedia.org)
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Американские военные разработали новые планы ударов по иранской энергетической инфраструктуре и ядерным объектам, предусматривающим возможное применение так называемой "матери всех бомб".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источников CNN, один из планов предполагает удары по значительному количеству объектов энергетической инфраструктуры Ирана с возможным использованием бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB).

Другой вариант касается ядерных объектов, в частности, горы Пикакс, где, по оценкам США и Израиля, Тегеран хранит компоненты своей ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал нанести удар по горе Пикакс. Он заявлял, что цель США - не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Применение бомбы MOAB, крупнейшей неядерной бомбы в арсенале США, впервые в конфликте с Ираном будет означать значительную эскалацию, хотя существуют сомнения в ее эффективности в достижении любой из заявленных Трампом стратегических целей или изменении баланса сил в войне, отмечают многочисленные источники.

В последние несколько недель советники Белого дома проводили встречи, чтобы обсудить различные варианты действий по Ирану.

Хотя Трамп публично объявил, что не будет принимать новые меры к промежуточным выборам, несколько советников в частном порядке отметили, что не знают, является ли это заявление окончательным.

Напомним, недавно глава Минобороны США Пит Хегсет приказал Центральному командованию США завершить подготовку к возобновлению масштабных боевых операций против Ирана.

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