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У США розбився вертоліт з шістьма людьми на борту

Неділя 11 лютого 2024 00:50
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У США розбився вертоліт з шістьма людьми на борту Ілюстративне фото: гелікоптер Orbic Air (helicopterridesvictoriafalls.com)
Автор: Володимир Костирін

У Каліфорнії (Сполучені Штати Америки) сталася авіакатастрофа із гелікоптером Orbic Air, на борту якого перебувало шість людей. Повітряне судно розбилося вночі поблизу Бейкера в окрузі Сан-Бернардіно.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на KABC-TV.

За даними місцевої влади, після падіння гелікоптера не вдалося знайти жодного вцілілого з тих, хто був на борту.

Як розповіли в департаменті шерифа, аварія сталася на схід від автостради 15 поблизу Хеллоран-Спрінгс-роуд.

Було встановлено, що Orbic Air вилетів у п'ятницю ввечері з аеропорту Палм-Спрінгс та прямував до Боулдер-Сіті (штат Невада). Гелікоптер розбився близько 22:00 за місцевим часом.

Що стало причиною катастрофи - наразі невідомо.

Федеральна авіаційна адміністрація та Національна рада з безпеки на транспорті проводять розслідування.

Авіакатастрофа у США 10 лютого

Раніше сьогодні стало відомо, що у Штатах пасажирський літак Bombardier Challenger 600 через поломку здійснив аварійну посадку на автомагістраль недалеко від Неаполя (штат Флорида). Після цього повітряне судно спалахнуло.

Внаслідок цієї події загинули двоє людей. Загалом на борту невеликого літака перебували п'ятеро осіб, троє з них змогли вибратися.

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Сполучені Штати Америки Авиакатастрофа Калифорния
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