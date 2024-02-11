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В США разбился вертолет с шестью людьми на борту

Воскресенье 11 февраля 2024 00:50
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В США разбился вертолет с шестью людьми на борту Иллюстративное фото: вертолет Orbic Air (helicopterridesvictoriafalls.com)
Автор: Владимир Костырин

В Калифорнии (Соединенные Штаты Америки) произошла авиакатастрофа с вертолетом Orbic Air, на борту которого находились шесть человек. Воздушное судно разбилось ночью возле Бейкера в округе Сан-Бернардино.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на KABC-TV.

По данным местных властей, после падения вертолета не удалось найти ни одного уцелевшего из находившихся на борту.

Как рассказали в департаменте шерифа, авария произошла восточнее автострады 15 вблизи Хеллоран-Спрингс-роуд.

Было установлено, что Orbic Air вылетел в пятницу вечером из аэропорта Палм-Спрингс и направлялся в Боулдер-Сити (штат Невада). Вертолет разбился около 22:00 по местному времени.

Что стало причиной катастрофы - пока неизвестно.

Федеральная авиационная администрация и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование.

Авиакатастрофа в США 10 февраля

Ранее сегодня стало известно, что в Штатах пассажирский самолет Bombardier Challenger 600 из-за поломки совершил аварийную посадку на автомагистраль недалеко от Неаполя (штат Флорида). После этого воздушное судно вспыхнуло.

В результате этого события погибли два человека. В общей сложности на борту небольшого самолета находились пять человек, трое из них смогли выбраться.

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Соединенные Штаты Америки Авиакатастрофа Калифорния
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