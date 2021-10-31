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США и Россия ведут закрытые переговоры по кибербезопасности, - NYT

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Воскресенье 31 октября 2021 21:56
США и Россия ведут закрытые переговоры по кибербезопасности, - NYT Фото: президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты и Россия ведут в закрытом формате переговоры по кибербезопасности. С американской стороны их возглавляет заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным источников издания, с момента проведения саммита президентов США и России в Женеве в июне две стороны приняли участие в "целой серии контактов" по разным темам. В частности, переговоры по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном носят "самый глубокий за последние годы" характер.

Источники издания сообщают, что зампомощника президента США по нацбезопасности "провела ряд непубличных виртуальных встреч со своим коллегой" в российском руководстве.

Как утверждает издание, несколько недель назад "после длительного обсуждения в американском разведывательном сообществе США" передали представителям России имена и информацию о нескольких хакерах, якобы осуществлявших атаки на США.

По сведеньям издания, "США ждут подтверждения того, что эта информация приведет к арестам". Таким образом, по мнению газеты, американская сторона надеется убедиться в серьезности намерений российского руководства относительно борьбы с киберпреступностью.

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