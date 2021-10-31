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США і Росія ведуть закриті переговори з кібербезпеки, - NYT

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Неділя 31 жовтня 2021 21:56
США і Росія ведуть закриті переговори з кібербезпеки, - NYT Фото: президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати і Росія ведуть в закритому форматі переговори з кібербезпеки. З американської сторони їх очолює заступник помічника президента США з національної безпеки Енн Нюбергер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними джерел видання, з моменту проведення саміту президентів США і Росії в Женеві в червні дві сторони взяли участь у "цілій серії контактів" за різними темами. Зокрема, переговори зі стратегічної стабільності між Москвою і Вашингтоном носять "найглибший за останні роки" характер.

Джерела видання повідомляють, що заступник помічника президента США з нацбезпеки "провела ряд непублічних віртуальних зустрічей зі своїм колегою" в російському керівництві.

Як стверджує видання, кілька тижнів тому "після тривалого обговорення в американському розвідувальному співтоваристві США" передали представникам Росії імена та інформацію про кількох хакерів, нібито здійснювали атаки на США.

За відомостями видання, "США чекають підтвердження того, що ця інформація призведе до арештів". Таким чином, на думку газети, американська сторона сподівається переконатися в серйозності намірів російського керівництва щодо боротьби з кіберзлочинністю.

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