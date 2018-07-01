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Интервью

США и Россия договорились сохранить разногласия по оккупированному Крыму

НовостиПолитика    01.07.2018 - 17:48
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

В США не признают российскую аннексию Крыма

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве российский президент поднял тему оккупированного Крыма. Об этом сообщают российские СМИ.

"Президент Путин был достаточно откровенен со мной по поводу присоединения Крыма к России. Я ответил, что в этом вопросе нам придется признать наличие разногласий", - сообщил Болтон.

По его словам, позиция США остается прежней.

Напомним, также Болтон на пресс-конференции сообщил, что США не изменят позицию по вопросу непризнания незаконной российской аннексии Крыма.

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Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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