США и Россия договорились сохранить разногласия по оккупированному Крыму

В США не признают российскую аннексию Крыма

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве российский президент поднял тему оккупированного Крыма. Об этом сообщают российские СМИ.

"Президент Путин был достаточно откровенен со мной по поводу присоединения Крыма к России. Я ответил, что в этом вопросе нам придется признать наличие разногласий", - сообщил Болтон.

По его словам, позиция США остается прежней.

Напомним, также Болтон на пресс-конференции сообщил, что США не изменят позицию по вопросу непризнания незаконной российской аннексии Крыма.