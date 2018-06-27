США не изменят позицию по аннексии Крыма

В США не признают российскую аннексию Крыма

США не изменят позицию по вопросу непризнания незаконной российской аннексии Крыма. Об этом заявил 27 июня на пресс-конференции советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает "Крым.Реалии".

Так, отвечая на вопрос, возможно ли, что Трамп изменит свою позицию по этому вопросу, Болтон ответил: "Это не соответствует позиции Соединенных Штатов".

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что политика Соединенных Штатов в отношении Крыма остается неизменной - США поддерживают территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.