США і Росія домовилися зберегти розбіжності по окупованому Криму

У США не визнають російську анексію Криму

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон розповів, що в ході зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Москві російський президент підняв тему окупованого Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Президент Путін був досить відвертий зі мною з приводу приєднання Криму до Росії. Я відповів, що в цьому питанні нам доведеться визнати наявність розбіжностей", - повідомив Болтон.

За його словами, позиція США залишається незмінною.

Нагадаємо, також Болтон на прес-конференції повідомив, що США не змінять позицію з питання невизнання незаконної російської анексії Криму.