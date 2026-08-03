UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

США різко збільшують виробництво Patriot та THAAD

18:51 03.08.2026 Пн
2 хв
Відразу два збройні конфлікти змусили США прискорити випуск зброї
aimg Анастасія Никончук
Фото: Patriot (GettyImages)

США розширюють виробництво ракет Patriot та THAAD після скорочення запасів через війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Пентагон запускає нове виробництво

США підписали контракт вартістю понад 3 млрд доларів із компаніями Lockheed Martin та Northrop Grumman на розширення виробництва компонентів для ракет-перехоплювачів Patriot та THAAD.

За даними агентства, угода стала продовженням контракту, оголошеного минулого тижня. Тоді Lockheed Martin отримала замовлення на суму до 58,6 млрд. доларів на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot.

Чому США збільшують випуск

Як зазначає Reuters, Вашингтон продовжує постачати озброєння союзникам, а також витрачає власні боєприпаси через конфлікт навколо Ірану.

На цьому тлі в США посилюються побоювання щодо скорочення запасів засобів протиповітряної оборони та високоточного озброєння.

За інформацією Пентагону, нова рамкова угода дозволить потроїти виробництво ракет Patriot та вчетверо збільшити випуск компонентів для комплексів THAAD.

Patriot залишаються критично важливими для України

За даними вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), на озброєнні США залишається менше 1000 ракет-перехоплювачів Patriot та менше 250 ракет THAAD. Обидві системи активно застосовувалися під час операцій Близькому Сході.

Reuters нагадує, що Україна продовжує відчувати хронічний брак ракет Patriot, які залишаються єдиним засобом у її арсеналі, здатним перехоплювати балістичні ракети.

Що передбачає контракт

За даними Пентагону, угода передбачає створення другого джерела виробництва твердопаливних двигунів PAC-3, а також збільшення випуску займистих пристроїв.

Крім того, Reuters нагадує, що раніше аналогічна рамкова угода була укладена з компанією RTX для різкого збільшення виробництва крилатих ракет Tomahawk – приблизно з 60 до 1000 одиниць на рік.

Нагадаємо, що раніше Україна розраховувала отримати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot, проте реалізувати ці плани найближчим часом не вдасться. У США заявили, що переговори з цього питання продовжуються, але домовитися до початку зими сторони не встигнуть.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиПентагонППО