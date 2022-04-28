США и РФ обменялись заключенными

Американец Рид содержался под стражей в РФ с 2019 года и был обвинен в нападении на полицейского в участке после вечеринки. А Ярошенко, приговоренный к 20 годам заключения в 2010-м за сговор с целью контрабанды кокаина в США, сидел в федеральной тюрьме Коннектикута.

Отмечается, что теперь, когда отношения между Штатами и РФ "находятся на историческом минимуме" из-за полномасштабной агрессии Кремля против Украины, оба были освобождены в результате обмена пленными.

Президент Байден приветствовал возвращение гражданина США на родину.

"Мы приветствуем Тревора Рида дома и празднуем его возвращение в семью, которая очень скучала по нему. Я слышал в голосах родителей Тревора, как сильно они беспокоятся о его здоровье и скучают. И я был рад возможности поделиться с ними хорошей новостью об освобождении Тревора", - сказал американский президент.