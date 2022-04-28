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США і РФ обмінялися ув'язненими

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Четвер 28 квітня 2022 06:36
США і РФ обмінялися ув'язненими Фото: американець Тревор рід з сім'єю (twitter.com/freetrevorreed)
Автор: Володимир Костирін

США обмінялася з Росією ув'язненими, і в рамках обміну Вашингтон повернув студента Університету Північного Техасу, колишнього морського піхотинця Тревора Ріда, а Москва - льотчика Костянтина Ярошенка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

Американець Рід утримувався під вартою в РФ з 2019 року і був звинувачений у нападі на поліцейського в дільниці після вечірки. А Ярошенко, засуджений до 20 років ув'язнення в 2010-му за змову з метою контрабанди кокаїну в США, сидів у федеральній в'язниці Коннектикуту.

Зазначається, що тепер, коли відносини між Штатами та РФ "знаходяться на історичному мінімумі" через повномасштабну агресію Кремля проти України, обидва були звільнені в результаті обміну полоненими.

Президент Байден привітав повернення громадянина США на батьківщину.

"Ми вітаємо Тревора Ріда вдома і святкуємо його повернення до сім'ї, яка дуже сумувала за ним. Я чув у голосах батьків Тревора, як сильно вони турбуються про його здоров'я та сумують. І я був радий можливості поділитися з ними гарною новиною про звільнення Тревора", - сказав американський президент.

Нагадаємо, що раніше питання звільнення Ріда з російської в'язниці піднімалося Байденом в ході переговорів з Володимиром Путіним у Женеві в червні 2021 року - тоді безрезультатно.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Обмін полоненими
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