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США і РФ потрібно обговорити нові види озброєнь, - Пентагон

Новость на русском → Вашингтон, Субота 08 травня 2021 03:46
США і РФ потрібно обговорити нові види озброєнь, - Пентагон Фото: Вашингтону і Москві потрібно обговорити види озброєнь (uk.wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Вашингтону треба вести діалог з Москвою з приводу озброєнь, які не враховуються в існуючих угодах, з метою сприяти скороченню арсеналів ядерної зброї. США заявили, що зіткнулися з ситуацією " холодної війни".

Про це заявив глава Стратегічного командування ЗС США адмірал Чарльз Річард, йдеться на сайті Пентагону.

Він додав, що"відкрите спілкування, безумовно, може знизити рівень загрози в ім'я загального блага".

"Одне можна сказати про США і Росію: навіть протягом всієї "холодної війни", якою б напруженою вона не була в певні моменти, ми весь цей час вели діалог, і в цьому була велика цінність", - заявив він.

За словами Річарда, на даний момент "США вперше за всю історію одночасно стикаються з двома рівними собі стратегічними конкурентами з ядерним потенціалом", тобто з Росією і Китаєм.

Китай, За словами адмірала, являє собою зростаючу загрозу, оскільки китайські стратегічні сили "стрімко розширюються у всіх сферах". Він додав, що в РФ також проводиться "дуже велика програма ядерної модернізації".

Минулого місяця Річард заявляв, що командування США стурбоване у зв'язку з нестачею даних про масштаби і розташування запасів ядерних озброєнь Росії, які не враховані в договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Нагадавши, Пентагон назвав кліматичну кризу загрозою для нацбезпеки США.

Відзначити, у США модернізують ядерний потенціал на тлі загрози з боку Росії та Китаю.

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