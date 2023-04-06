В США в результаті торнадо загинуло щонайменше 5 людей

В середу, 5 квітня, в США, в штаті Міссурі, сталося торнадо, яке забрало життя щонайменше 5 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.
За інформацією видання, торнадо обрушився на округ Боллінджер в районі між 3:30 і 4:00 ранку. В результаті в регіоні виявили значні руйнування, а під завалами опинились люди.
"На жаль, зараз відомо про п’ятьох загиблих. Сподіваюсь, їхнє число не збільшиться", - заявили у поліції.
При цьому, місцева влада застерігає жителів від перебування на вулиці, адже очікуються нові смерчі.
Нагадаємо, днями ми повідомляли, що число загиблих внаслідок сильного шторму, що спричинило торнадо в південних штатах США, зросло до 32 осіб.
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