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В США в результате торнадо погибли по меньшей мере 5 человек

Фото: в США в результате торнадо погибли 5 человек (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В среду, 5 апреля, в США, в штате Миссури, произошло торнадо, унесшее жизни по меньшей мере 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

По информации издания, торнадо обрушился на округ Боллинджер в районе между 3:30 и 4:00 утра. В результате в регионе были обнаружены значительные разрушения, а под завалами оказались люди.

"К сожалению, сейчас известно о пяти погибших. Надеюсь, их число не увеличится", - заявили в полиции.

При этом местные власти предостерегают жителей от пребывания на улице, ведь ожидаются новые смерчи.

Напомним, на днях мы сообщали, что число погибших в результате сильного шторма, повлекшее торнадо в южных штатах США, выросло до 32 человек.

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