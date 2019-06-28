ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США в результате стрельбы пострадали семь человек

Новости » Происшествия    28.06.2019 - 00:29
В США в результате стрельбы пострадали семь человек
Фото: место происшествия (twitter.com/wsbtv)

Из проезжающего автомобиля велась прицельная стрельба

В США в городе Атланта, штат Джорджия из проезжавшего автомобиля неизвестные обстреляли толпу людей, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSB-TV.

Как сообщается, из автомобиля велась прицельная стрельба. Всего было совершенно около десяти выстрелов, некоторые из них попали в стоявшие рядом машины. Злоумышленники скрылись с места происшествия на двух автомобилях.

"В ходе стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля пострадало семь человек. Двое остаются в критическом состоянии", - говорится в сообщении. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что в городе Саут-Бенд штата Индиана (США) в баре произошла стрельба, что привело к смерти по меньшей мере 1 человека, еще 10 получили ранения. Сообщается, что стрельба произошла в одному из местных баров около 02:00 по местному времени. 

Кроме того,  в Торонто произошла стрельба во время 2-миллионного парада, есть потерпевшие. В результате перестрелки два человека получили ранения и многие участники парада разбежались в поисках безопасного укрытия, полиция Торонто заявила, что два участника стрельбы были задержаны, также были изъяты две единицы огнестрельного оружия.

США и Индия договорились уладить разногласия в сфере торговли В Конгрессе США хотят запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь