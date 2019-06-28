В США в результате стрельбы пострадали семь человек

Фото: место происшествия (twitter.com/wsbtv)

Из проезжающего автомобиля велась прицельная стрельба

В США в городе Атланта, штат Джорджия из проезжавшего автомобиля неизвестные обстреляли толпу людей, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSB-TV.

Как сообщается, из автомобиля велась прицельная стрельба. Всего было совершенно около десяти выстрелов, некоторые из них попали в стоявшие рядом машины. Злоумышленники скрылись с места происшествия на двух автомобилях.

"В ходе стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля пострадало семь человек. Двое остаются в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в городе Саут-Бенд штата Индиана (США) в баре произошла стрельба, что привело к смерти по меньшей мере 1 человека, еще 10 получили ранения. Сообщается, что стрельба произошла в одному из местных баров около 02:00 по местному времени.

Кроме того, в Торонто произошла стрельба во время 2-миллионного парада, есть потерпевшие. В результате перестрелки два человека получили ранения и многие участники парада разбежались в поисках безопасного укрытия, полиция Торонто заявила, что два участника стрельбы были задержаны, также были изъяты две единицы огнестрельного оружия.