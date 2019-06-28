ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США в результаті стрілянини постраждали семеро людей

Новини » Надзвичайні події    28.06.2019 - 00:29
У США в результаті стрілянини постраждали семеро людей
Фото: місце події (twitter.com/wsbtv)

З проїжджаючого автомобіля велася прицільна стрільба

У США в місті Атланта, штат Джорджія з проїжджаючого автомобіля невідомі обстріляли натовп людей, в результаті чого постраждали семеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSB-TV.

Як повідомляється, з автомобіля велася прицільна стрільба. Всього було зовсім близько десяти пострілів, деякі з них потрапили в які стояли поруч машини. Зловмисники зникли з місця події на двох автомобілях.

"В ході стрільби з проїжджаючого повз автомобіля постраждало сім осіб. Двоє залишаються в критичному стані", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в місті Саут-Бенд штату Індіана (США) у барі сталася стрілянина, що призвело до смерті щонайменше 1 людини, ще 10 отримали поранення. Повідомляється, що стрілянина сталася в одному з місцевих барів близько 02:00 за місцевим часом.

Крім того, в Торонто відбулася стрілянина під час 2-мільйонного параду, є потерпілі. В результаті перестрілки дві людини отримали поранення і багато учасників параду розбіглися у пошуках безпечного укриття, поліція Торонто заявила, що два учасника стрільби були затримані, також було вилучено дві одиниці вогнепальної зброї.

США та Індія домовилися залагодити розбіжності в сфері торгівлі У Конгресі США хочуть заборонити Трампу воювати з Іраном без дозволу
Новини України Сполучені Штати АмерикиСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся