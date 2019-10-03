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В США в результате аварии раритетного самолета погибли почти 10 человек

Новости » Происшествия    03.10.2019 - 09:04
В США в результате аварии раритетного самолета погибли почти 10 человек
Иллюстративное фото (wikipedia)

По меньшей мере 7 человек погибли

В Соединенных Штатах Америки произошла авария бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны, в результате чего погибли 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, авария раритетного самолета произошла в международном аэропорту Коннектикута. В момент падения на борту бомбардировщика находились 10 пассажиров и трое членов экипажа. В результате аварии 7 человек погибли и 6 пострадали, двое получили тяжелые ранения. Также пострадал еще один человек, который был на земле.

Отмечается, что самолет несколько минут находился в полете, когда пилоты сообщили о неисправностях и сделали запрос о разрешении на посадку. Во время приземления самолет потерял управление и столкнулся с ангаром.

Национальный совет по безопасности на транспорте направил на место аварии бомбардировщика группу специалистов для расследования причин катастрофы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании произошла авария военного самолета, в результате чего погибли 2 человека. Утром 18 сентября самолет академии ВВС Испании во время учений упал в море вблизи берега провинции Мурсия.

Также РБК-Украина писало, что 11 сентября в США разбился грузовой самолет, который перевозил автозапчасти из города Миллингтон в штате Теннеси. В результате авиакатастрофы погибли 2 человека. Авария произошла вблизи военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкиавиакатастрофа
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