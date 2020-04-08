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В США резко увеличилось количество жертв COVID-19

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 06:47
В США резко увеличилось количество жертв COVID-19
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Общее число жертв коронавируса в США превысило 12,7 тысячи человек

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Это является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране. Ранее самое большое количество погибших от коронавируса было зафиксировано 4 марта, когда за сутки скончались 1344 человека.

Общее число жертв коронавируса в США превысило 12,7 тысячи человек. Самое большое число умерших - 4009 человек - в Нью-Йорке, который является центром эпидемии в Соединенных Штатах.

Всего в США коронавирусом заразились почти 399 тысяч человек, 22 224 пациентов удалось выздороветь.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил, что в крупных городах США, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки улучшения.

В США начали испытывать вакцину от коронавируса. Около 40 здоровых добровольцев будут принимать участие в двух испытаниях, которые будут проходить в Филадельфии и Канзас-Сити. Первую дозу вакцины от инфекции они приняли в понедельник, 6 апреля.

Также сообщалось, что США могут получить вакцину от коронавируса до весны 2021 года. Сейчас разные вакцины находятся на первом этапе тестирования.

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