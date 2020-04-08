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У США різко збільшилася кількість жертв COVID-19

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 06:47
У США різко збільшилася кількість жертв COVID-19
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Загальна кількість жертв коронавірусу в США перевищила 12,7 тисячі осіб

За останню добу в США від коронавірусу COVID-19 померли 1736 осіб. Про це свідчать дані університету Джонса Хопкінса.

Це є найвищим показником з моменту початку епідемії в країні. Раніше найбільша кількість загиблих від коронавірусу була зафіксована 4 березня, коли за добу померли 1344 людини.

Загальна кількість жертв коронавірусу у США перевищила 12,7 тисячі осіб. Найбільше померлих - 4009 осіб - у Нью-Йорку, який є центром епідемії в Сполучених Штатах.

Всього у США коронавірусом заразилися майже 399 тисяч чоловік, 22 224 пацієнтів вдалося видужати.

Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс заявив, що у великих містах США, де складається найскладніша ситуація з пандемією коронавірусу, з'являються ознаки поліпшення.

США почали відчувати вакцину від коронавірусу. Близько 40 здорових добровольців будуть брати участь у двох випробуваннях, які будуть проходити у Філадельфії і Канзас-Сіті. Першу дозу вакцини від інфекції вони прийняли в понеділок, 6 квітня.

Також повідомлялося, що США можуть отримати вакцину від коронавірусу до весни 2021 року. Зараз різні вакцини знаходяться на першому етапі тестування.

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