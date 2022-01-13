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США решительно отреагируют на попытку России разместить силы в Латинской Америке, - Салливан

Автор: Сергей Пышкин

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан положительно оценил переговоры страны с Россией. Отметил, что Штаты готовы к решительному ответу, если Кремль прибегнет к расположению войск на территории Латинской Америки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По словам советника Байдена, несмотря на переговоры с Россией - угроза полномасштабного военного вторжения на территорию Украины до сих пор остается высокой.

В то же время Штаты не будут игнорировать, если Кремль попытается разместить силы на территории Латинской Америки.

"США дадут решительный ответ, если Россия будет двигаться в направлении размещения сил в Латинской Америке", - отметил Салливан.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности переговоров НАТО и Российской Федерации относительно так называемых "гарантий безопасности".

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