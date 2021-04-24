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В США решили поддержать религиозную свободу Украины

Новина українською → США, Суббота 24 апреля 2021 03:10
В США решили поддержать религиозную свободу Украины Фото: в Сенате США представили законопроект (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

В США решили поддержать религиозную свободу в Украине и привлечение России к ответственности за такие нарушения. Соответствующий законопроект представили в Сенате.

Об этом говорится на сайте Хельсинкской комиссии США.

Законопроект о поддержке религиозной свободы в Украине инициировала двухпартийная группа сенаторов в США. Джо Уилсон и Жанн Шахин предлагают пересекать попытки российской власти ограничивать свободу вероисповедания на оккупированных территориях в Украине - в Крыму и на Донбассе.

"Текущие репрессии Кремля в Украине - это отражение уродливости советских времен, когда верующих преследовали за их религиозную веру. Владимиру Путину и его доверенным лицам придется столкнуться с реальными последствиями своих жестоких попыток ограничить религиозную свободу украинцев, страдающих от этой безжалостной российской оккупации" - заявил сенатор Уикер.

В то же время сенатор Шахин потребовал от Конгресса продемонстрировать поддержку Украины в противовес жестокости Путина, "включая его варварское нападение на мирные религиозные общины".

"Этот закон является важным шагом на пути к привлечению Путина к ответу за его незаконную агрессию против украинского народа и основных свобод, которыми он дорожит", - отметил Шахин.

Законопроект о поддержке свободы вероисповедания в Украине будет разрешать и требовать от президента США учитывать особо серьезные нарушения свободы вероисповедания на украинской территории Крыма и Донбасса. В законопроекте подтверждается, что "политика США заключается в том, чтобы никогда не признавать незаконную попытку аннексии Крыма правительством России или отделения какой-либо другой части украинской территории с помощью военной силы".

Напомним, Путин завил, что в Украине ущемляют Русскую Православную Церковь. Это произошло тогда, когда президент РФ предложил встретиться Зеленскому в Москве.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Шмигаль встретился с религиозными лидерами в Украине. Они обсудили соблюдение карантина в праздники.

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