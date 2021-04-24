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У США вирішили підтримати релігійну свободу України

Новость на русском → США, Субота 24 квітня 2021 03:10
У США вирішили підтримати релігійну свободу України Фото: у Сенаті США представили законопроект (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

У США вирішили підтримати релігійну свободу в Україні та притягнення Росії до відповідальності за такі порушення. Відповідний законопроект представили у Сенаті.

Про це йдеться на сайті Гельсінкської Комісії США.

Законопроект про підтримку релігійної свободи в Україні ініціювала двопартійна група сенаторів у США. Джо Вікер і Жанн Шахін пропонують перетинати спроби російської влади обмежувати свободу віросповідання на окупованих територіях в Україні - в Криму та на Донбасі.

"Поточні репресії Кремля в Україні - це відображення потворності радянських часів, коли віруючих переслідували за їх релігійну віру. Володимиру Путіну і його довіреним особам доведеться зіткнутися з реальними наслідками своїх жорстоких спроб обмежити релігійну свободу українців, які страждають від цієї безжальної російської окупації" - заявив сенатор Вікер.

В той же час сенатор Шахін вимагав від Конгресу продемонструвати підтримку України на противагу жорстокості Путіна, "включаючи його варварський напад на мирні релігійні громади".

"Цей закон є важливим кроком на шляху до залучення Путіна до відповіді за його незаконну агресію проти українського народу і основних свобод, якими він дорожить", - зазначив Шахін.

Законопроект про підтримку свободи віросповідання в Україні буде дозволяти і вимагати президента США враховувати особливо серйозні порушення свободи віросповідання на українській території Криму і Донбасу. У законопроекті підтверджується, що"політика США полягає в тому, щоб ніколи не визнавати незаконну спробу анексії Криму урядом Росії або відділення будь-якої іншої частини української території за допомогою військової сили".

Нагадаємо, Путін завив, що в Україні ущемляють Російську Православну Церкву. Це сталося тоді, коли президент РФ запропонував зустрітися Зеленському в Москві.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Шмигаль зустрівся з релігійними лідерами в Україні. Вони обговорили дотримання карантину у свята.

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