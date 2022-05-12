США решили не передавать Украине данные о военном руководстве России, - The Washington Post

Администрация США составила внутреннее руководство по обмену разведданными с Киевом, направленное на то, чтобы избежать роста напряженности между Вашингтоном и Москвой. Этот документ, в частности, запрещает представителям американских властей передавать украинской стороне детальную информацию о местонахождении представителей российского военного руководства наиболее высокого ранга, а также данные для нанесения ударов по целям за пределами территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Согласно этим данным, запрет распространяется на передачу информации о наиболее высокопоставленных военачальниках и министрах.

При этом он не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов. Однако, как заявил изданию один из представителей американской администрации, в Вашингтоне в качестве меры предосторожности негласно решили не передавать информацию и о генералах тоже.

Вторая попавшая под запрет категория информация - это любые сведения, которые помогли бы Киеву наносить удары по российским целям, находящимся за пределами границ Украины, сообщили американские чиновники.

"Это правило отчасти разработано для того, чтобы Соединенные Штаты не стали стороной, участвующей в ударах, которые Украина может нанести на территории России", - пишет газета.

При этом, как заявили изданию представители как американских, так и украинских властей, в остальных случаях Вашингтон в режиме реального времени передает Киеву информацию о местоположении и перемещениях российских войск на Украине.

Эти данные включают, в том числе спутниковые снимки, а также информацию, полученную из источников американской разведки.