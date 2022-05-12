США вирішили не передавати Україні дані про військове керівництво Росії, - The Washington Post

Адміністрація США склала внутрішнє керівництво з обміну розвідданими з Києвом, спрямоване на те, щоб уникнути зростання напруженості між Вашингтоном і Москвою. Цей документ, зокрема, забороняє представникам влади передавати українській стороні детальну інформацію про місцезнаходження представників російського військового керівництва найбільш високого рангу, а також дані для нанесення ударів по цілях за межами території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Згідно з цими даними, заборона поширюється на передачу інформації про найбільш високопоставлених воєначальників і Міністрів.

При цьому він не стосується даних про місцезнаходження російських офіцерів на території України, в тому числі генералів. Однак, як заявив виданню один з представників американської адміністрації, у Вашингтоні в якості запобіжного заходу негласно вирішили не передавати інформацію і про генералів теж.

Друга категорія інформація, що потрапила під заборону, - це будь-які відомості, які допомогли б Києву завдавати ударів по російських цілях, що знаходяться за межами кордонів України, повідомили американські чиновники.

"Це правило частково розроблено для того, щоб Сполучені Штати не стали стороною, яка бере участь в ударах, які Україна може завдати на території Росії", - пише газета.

При цьому, як заявили виданню представники як американської, так і української влади, в інших випадках Вашингтон в режимі реального часу передає Києву інформацію про місцезнаходження і переміщення російських військ на Україні.

Ці дані включають, в тому числі супутникові знімки, а також інформацію, отриману з джерел американської розвідки.