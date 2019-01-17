США вирішили використовувати ядерний потенціал для стримування Росії та Китаю

Нова стратегія розвитку ПРО повинна бути викладена Трампом у четвер

США будуть покладатися на свій ядерний арсенал для стримування Росії і Китаю. Про це заявив журналістам високопоставлений представник Білого дому на умовах анонімності, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тһе Guardian.

Американський чиновник зазначив, що нова стратегія протиракетної оборони (ПРО) спрямована, в першу чергу, проти загроз з боку Ірану і КНДР, а що стосується Росії і Китаю, США забезпечують для них "прозорість" своїх планів щодо ПРО. Нова стратегія розвитку ПРО повинна бути викладена Трампом у четвер.

Раніше міністр оборони Норвегії, Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Росії ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі. Він зазначив, що РФ цілеспрямовано намагається підірвати єдність Заходу і міжнародне співробітництво у власних інтересах, використовуючи для цього військові та економічні інструменти тиску.

Також командувач Операції об'єднаних сил (ООС) генерал Сергій Наєв заявляв, що Росія стає причиною соціальних проблем і військових конфліктів. Наєв сказав, що режим Володимира Путіна намагається відволікти громадян від постійно зростаючої політичної та економічної кризи, втручаючись у справи інших країн або захоплюючи їх.