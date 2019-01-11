Россия становится причиной военных конфликтов, - Наев

Фото: Сергей Наєв (facebook.com UkrainianLandForces)

Режим Владимира Путина пытается отвлечь граждан от постоянно растущего политического и экономического кризиса

Россия становится причиной социальных проблем и военных конфликтов. Об этом заявил командующий Операции объединенных сил (ООС) генерал Сергей Наев, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию Wiener Zeitung.

Он отметил, что режим Владимира Путина пытается отвлечь граждан от постоянно растущего политического и экономического кризиса, вмешиваясь в дела других стран или захватывая их.

"Там, где появляется Россия, возникают экономические и социальные проблемы, военные конфликты и конфронтации. Я не думаю, что я должен напоминать о том, что режим Путина становится все более агрессивным по отношению к Европе", - сказал он.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что угрозы со стороны Российской Федерации на суходольной границе и на Азове до сих пор хранятся. По словам Поторака, РФ сосредоточила мощную группировку войск в оккупированном Крыму.

Сообщалось, что заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Дэвид Гейл во время визита в Германию 11 января обсудить продолжающуюся агрессию России против Украины. В Берлине Гейл также обсудит с коллегами энергетическую безопасность, пагубное влияние Ирана в Европе и на Ближнем Востоке и необходимость содействия миру и стабильности на Западных Балканах.