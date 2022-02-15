США о решении Госдумы по "ЛДНР": очередная попытка нарушить суверенитет Украины

Посольство США в Киеве назвало решение Государственной Думы РФ, направить президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой о признании так называемых "ЛДНР", очередной попыткой покушения на суверенитет Украины. Также в дипмисси считают, что этот шаг Москвы нарушает минские соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.
"Голосование в Думе по "ЛНР/ДНР" сегодня является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины", - говорится в сообщении дипмиссии.
В посольстве США также отметили, что сегодняшнее решение Госдумы - это явное нарушение минских соглашений, обязывающих подписантов реинтегрировать эти регионы в Украину.
Напомним, Государственная дума РФ 15 февраля поддержала обращение к президенту России Владимиру Путину о признании "ЛДНР".
Отметим, в Министерстве иностранных дел Украины назвали возможное признание Россией "ЛНДР" сознательным выходом из минских соглашений.