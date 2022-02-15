RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США про рішення Держдуми щодо "ЛДНР": чергова спроба порушити суверенітет України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Києві назвало рішення Державної Думи РФ, направити президенту Росії Володимиру Путіну звернення з проханням про визнання так званих "ЛДНР", черговою спробою замаху на суверенітет України. Також в дипміссі вважають, що цей крок Москви порушує мінські угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

"Голосування в Думі по "ЛНР/ДНР" сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України", - йдеться в повідомленні дипмісії.

У посольстві США також зазначили, що сьогоднішнє рішення Держдуми - це явне порушення Мінських угод, які зобов'язують підписантів реінтегрувати ці регіони в Україну.

Нагадаємо, Державна дума РФ 15 лютого підтримала звернення до президента Росії Володимира Путіну про визнання "ЛДНР".

Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ України назвали можливе визнання Росією "ЛНДР" свідомим виходом з мінських угод.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна дума РФСполучені Штати АмерикиДНР