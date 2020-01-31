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США повысили степень опасности посещения Китая до максимального четвертого уровня

Новости » Политика     31.01.2020 - 05:41
США повысили степень опасности посещения Китая до максимального четвертого уровня
Иллюстративное фото (flickr.com/secdef)

Поездки могут запрещать без предварительного уведомления

Государственный департамент США повысил степень опасности посещения Китая до максимального четвертого уровня из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Как сообщается, коммерческие перевозчики сократили или приостановили маршруты в и из Китая.

"Не путешествуйте в Китай из-за нового коронавируса, впервые обнаруженного в Ухане... Путешественники должны быть готовы к введению в действие ограничений на поездки без предварительного уведомления. Коммерческие перевозчики сократили или приостановили маршруты в и из Китая", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что те, кто в настоящее время находится в Китае, должны рассмотреть возможность использования коммерческих средств. Государственный департамент потребовал, чтобы весь несущественный правительственный персонал США отложил поездки в Китай в связи с новым коронавирусом.

Ранее сообщалось, что авиакомпании начали приостанавливать полеты в Китай в связи с вспышкой коронавируса, в результате которой умерли уже более 200 человек. Среди компаний - American Airlines.

РБК-Украина писало, что число погибших в результате заражения коронавирусом в Китае достигло 212 человек.

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