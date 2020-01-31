ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США підвищили ступінь небезпеки відвідування Китаю до максимального четвертого рівня

Новини » Політика     31.01.2020 - 05:41
США підвищили ступінь небезпеки відвідування Китаю до максимального четвертого рівня
Ілюстративне фото (flickr.com/secdef)

Поїздки можуть забороняти без попереднього повідомлення

Державний департамент США підвищив ступінь небезпеки відвідування Китаю до максимального четвертого рівня через спалах коронавируса.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Держдепу США.

Як повідомляється, комерційні перевізники скоротили або призупинили маршрути в і з Китаю.

"Не подорожуйте в Китай з-за нового коронавіруса, вперше виявленого в Ухані, Китай... Мандрівники повинні бути готові до введення в дію обмежень на поїздки без попереднього повідомлення. Комерційні перевізники скоротили або призупинили маршрути та Китаю", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ті, хто в даний час знаходиться в Китаї, повинні розглянути можливість використання коштів комерційних. Державний департамент зажадав, щоб весь несуттєвий урядовий персонал США відклав поїздку в Китай у зв'язку з новим коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанії почали припиняти польоти в Китай у зв'язку з спалахом коронавіруса, в результаті якої померли вже понад 200 осіб. Серед компаній - American Airlines.

РБК-Україна писало, що число загиблих в результаті зараження коронавірусом в Китаї досягла 212 осіб.

Близько 20 авіакомпаній припинили польоти в Китай Немає підстав для обмеження подорожей через коронавірус, - ВООЗ
Новини України Китайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся