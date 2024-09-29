США не рекомендують Ізраїлю починати наземну операцію у Лівані, - WP

Офіційні особи США вважають, що "здійснені Ізраїлем операції призвели до розгрому "Хезболли". І не рекомендують здійснювати наземну військову операцію у Лівані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Джерела видання зазначили, що "посадовці США, як і раніше, рекомендують Ізраїлю не починати наземне вторгнення в Ліван", оскільки це лише ускладнить спроби Ізраїлю ослабити "Хезболлу".
Видання зазначило, що високопоставлені посадовці адміністрації американського президента Джо Байдена заявили, що вони все ще оцінюють ситуацію у Лівані та свої наступні кроки, попередивши, що важко передбачити, що може статися після загибелі лідера "Хезболли" Хасана Насралли в результаті авіаудару Ізраїлю.
Водночас відомо, що війська США в регіоні готуються до можливої відповіді Ірану на вбивство Насралли.
WP зазначило, що один зі співробітників адміністрації високого рангу сказав, що США готуються до низки можливих дій у відповідь, включаючи пряму відповідь з боку "Хезболли", атаки підконтрольних Ірану сил, таких як хусити в Ємені, атаки Ірану на військових США в регіоні або безпосередній ракетний удар Ірану по Ізраїлю.
Нагадаємо, що в п'ятницю армія Ізраїлю завдала ударів по столиці Лівану, що призвело до загибелі Насралли. Вранці суботи Ізраїль офіційно заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралла, який очолював угрупування "Хезболла" протягом понад 30 років.
Детальніше про те, що відомо про Хасана Насралла та чому він став ціллю атаки Ізраїлю, можна дізнатись - у матеріалі РБК-Україна.
Варто також зауважити, що ЗМІ вже назвали ймовірного наступника вбитого ватажка "Хезболли".
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