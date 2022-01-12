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США не рекомендуют американцам ехать в Украину из-за угрозы вторжения России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Гражданам США на фоне военной активности России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму рекомендовали воздержаться от путешествий на полуостров, в Донецкую и Луганскую область. Американцам советуют следить за новостями и официальными сообщениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

"Государственный департамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках в Украину из-за возросших угроз со стороны России", - говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что информация о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины, в оккупированном Крыму и на Донбассе продолжают поступать. Американцам напомнили, что условия безопасности могут измениться практически без уведомления.

"Граждане США в Украине должны знать, что дальнейшие военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги", - уточнили в Госдепартаменте.

В ведомстве рекомендовали американцам регулярно следить за местными и международными сообщениями и новостными каналами в социальных сетях.

Напомним, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. В ходе встречи Москва не взяла на себя обязательство по отводу войск от границы Украины.

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