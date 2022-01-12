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США не рекомендують американцям їхати в Україну через загрозу вторгнення Росії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Громадянам США на тлі військової активності Росії на кордоні з Україною та в окупованому Криму рекомендували утриматися від подорожей на півострів, Донецьку та Луганську область. Американцям радять стежити за новинами та офіційними повідомленнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.

"Державний департамент продовжує радити громадянам США переглянути питання про поїздки в Україну через збільшені загрози з боку Росії",- йдеться в повідомленні.

У дипвідомстві зазначили, що інформація про подальшу незвичайну військову активність Росії біля кордонів України, в окупованому Криму і на Донбасі продовжують надходити. Американцям нагадали, що Умови безпеки можуть змінитися практично без повідомлення.

"Громадяни США в Україні повинні знати, що подальші військові дії Росії в будь-якій точці України серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги", - уточнили в Держдепартаменті.

У відомстві рекомендували американцям регулярно стежити за місцевими та міжнародними повідомленнями і новинними каналами в соціальних мережах.

Нагадаємо, 12 січня в Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО. В ході зустрічі Москва не взяла на себе зобов'язання щодо відведення військ від кордону України.

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