США не рекомендують американцям їхати в Україну через загрозу вторгнення Росії

Громадянам США на тлі військової активності Росії на кордоні з Україною та в окупованому Криму рекомендували утриматися від подорожей на півострів, Донецьку та Луганську область. Американцям радять стежити за новинами та офіційними повідомленнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.
"Державний департамент продовжує радити громадянам США переглянути питання про поїздки в Україну через збільшені загрози з боку Росії",- йдеться в повідомленні.
У дипвідомстві зазначили, що інформація про подальшу незвичайну військову активність Росії біля кордонів України, в окупованому Криму і на Донбасі продовжують надходити. Американцям нагадали, що Умови безпеки можуть змінитися практично без повідомлення.
"Громадяни США в Україні повинні знати, що подальші військові дії Росії в будь-якій точці України серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги", - уточнили в Держдепартаменті.
У відомстві рекомендували американцям регулярно стежити за місцевими та міжнародними повідомленнями і новинними каналами в соціальних мережах.
Нагадаємо, 12 січня в Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО. В ході зустрічі Москва не взяла на себе зобов'язання щодо відведення військ від кордону України.