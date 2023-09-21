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В США регулятор схвалив нові антени Starlink: чим вони відрізняються

Фото: в США регулятор схвалив нові антени Starlink (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) схвалила заявку SpaceX на дві нові моделі антен Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PCMag.

Одна з моделей має розміри, порівнянні з Apple MacBook. Це робить її більш портативною та зручною у використанні у віддалених регіонах. Її розміри становлять 29 × 25 см. Наприклад, поточна модель антени, вартістю 599 доларів, має більш прямокутну форму і розміри 51 × 30 см.

Друга антена також відрізняється від попередника. Попри те, що її розміри становлять  57 × 36 см, інженерам вдалось домогтися поліпшення характеристик пристрою. Пристрій займатиме не лише менше місця, але й запропонує користувачам більш швидкісний зв'язок.

Обидві новинки працюватимуть з першим і другим поколіннями супутників Starlink.

Поки що в FCC не розкривають всіх деталей, зокрема вартість нових антен, втім зазначається, що нове покоління терміналів принесе додаткові переваги американським споживачам.

Що таке Starlink?

Starlink є інноваційною платформою супутникового інтернету, проєкт якої розпочали ще у 2015 році. Перші прототипи були запущені на орбіту у 2018. Завдяки системі користувачі мають можливість отримати доступ до високошвидкісного Інтернету практично в будь-якому куточку планети.

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