В США регулятор одобрил новые антенны Starlink: чем они отличаются

Одна из моделей имеет размеры, сравнимые с Apple MacBook. Это делает ее более портативной и удобной в использовании в отдаленных регионах. Ее размеры составляют 29 × 25 см. Например, текущая модель антенны, стоимостью 599 долларов, имеет более прямоугольную форму и размеры 51 × 30 см.

Вторая антенна также отличается от предшественника. Несмотря на то, что ее размеры составляют 57 × 36 см, инженерам удалось добиться улучшения характеристик устройства. Устройство будет занимать не только меньше места, но и предложит пользователям более скоростную связь.

Обе новинки будут работать с первым и вторым поколениями спутников Starlink.

Пока в FCC не раскрывают всех деталей, в частности стоимость новых антенн, впрочем, отмечается, что новое поколение терминалов принесет дополнительные преимущества американским потребителям.

Что такое Starlink?

Starlink является инновационной платформой спутникового интернета, проект которой начали еще в 2015 году. Первые прототипы были запущены на орбиту в 2018. Благодаря системе пользователи имеют возможность получить доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты.