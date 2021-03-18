ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США разыскивают российского агента. Обещают 250 тысяч долларов вознаграждения

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 21:41
США разыскивают российского агента. Обещают 250 тысяч долларов вознаграждения Фото: логотип ФБР (flickr.com/fbi)
Автор: Дмитрий Левицкий

Федеральное бюро расследований США разыскивает российского агента влияния Константина Климника. США считают, что он вместе с украинцем Андреем Деркачем и другими агентами России влиял на президентские выборы.

Об этом сообщило посольство США в Украине на странице в Twiiter.

"Вместе с Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами, он пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США с Украиной", - заявили в посольстве.

За предоставление информации о Килимнике, которая поможет его арестовать, американские правоохранители обещают вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов.

Килимник родился в Кривом Роге в 1970 году, но имеет российское гражданство. В феврале 2018 года суд США выдал ордер на его арест после того, как ему предъявили обвинения во вступлении в преступный сговор с целью мошенничества на территории США.

Изображение

Напомним, американская разведка заявила о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году со стороны России и Ирана. Москва для влияния на американские выборы использовала украинских политиков.

В ответ на вмешательство в выборы Администрация США планирует ввести санкции против России. Когда именно введут новые санкции, пока неизвестно.

Добавим, в начале года США обвинили во вмешательстве в выборы украинского нардепа Александра Дубинского. Вашингтон внес Дубинского в санкционный список.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Соединенные Штаты Америки ФБР розыск агент
NEWS
Зеленский завтра собирает СНБО
Зеленский завтра собирает СНБО
DAILY
Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм