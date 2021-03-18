США разыскивают российского агента. Обещают 250 тысяч долларов вознаграждения

Федеральное бюро расследований США разыскивает российского агента влияния Константина Климника. США считают, что он вместе с украинцем Андреем Деркачем и другими агентами России влиял на президентские выборы.

Об этом сообщило посольство США в Украине на странице в Twiiter .

"Вместе с Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами, он пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США с Украиной", - заявили в посольстве.

За предоставление информации о Килимнике, которая поможет его арестовать, американские правоохранители обещают вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов.

Килимник родился в Кривом Роге в 1970 году, но имеет российское гражданство. В феврале 2018 года суд США выдал ордер на его арест после того, как ему предъявили обвинения во вступлении в преступный сговор с целью мошенничества на территории США.