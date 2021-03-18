ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США розшукують російського агента. Обіцяють 250 тисяч доларів винагороди

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 21:41
США розшукують російського агента. Обіцяють 250 тисяч доларів винагороди Фото: логотип ФБР (flickr.com/fbi)
Автор: Дмитро Левицький

Федеральне бюро розслідувань США розшукує російського агента впливу Костянтина Климника. США вважають, що він разом з українцем Андрієм Деркачем та іншими агентами Росії впливав на президентські вибори.

Про це повідомило посольство США в Україні на сторінці у Twiiter.

"Разом з Деркачем і іншими пов'язаними з російською розвідкою особами, він намагався вплинути на вибори у США і зашкодити зв'язкам США з Україною", - заявили в посольстві.

За надання інформації про Килимника, яка допоможе його арештувати, американські правоохоронці обіцяють винагороду у розмірі до 250 тисяч доларів.

Килимник народився в Кривому Розі в 1970 році, але має російське громадянство. У лютому 2018 року суд США видав ордер на його арешт після того, як йому висунули обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою шахрайства на території США.

Зображення

Нагадаємо, американська розвідка заявила про втручання у вибори президента США у 2020 році з боку Росії та Ірану. Москва для впливу на американські вибори використовувала українських політиків.

У відповідь на втручання у вибори Адміністрація США планує ввести санкції проти Росії. Коли саме введуть нові санкції, поки що невідомо.

Додамо, на початку року США звинуватили у втручанні у вибори українського нардепа Олександра Дубінського. Вашингтон вніс Дубинського до санкційного списку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Сполучені Штати Америки ФБР розыск агент
NEWS
Зеленський завтра збирає РНБО
Зеленський завтра збирає РНБО
DAILY
Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм