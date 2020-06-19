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В США разъяснили условия въезда для украинцев

Новости » Туризм     19.06.2020 - 16:05
В США разъяснили условия въезда для украинцев
Фото: посольство США в Украине (visaglobal.com.ua)

Посольство США назвало запрещенные для транзита страны

Украинцы, имеющие действительную визу и находящиеся в течение 14 дней в Украине или другой разрешенной стране смогут попасть в Соединенные Штаты Америки. В случае поездки транзитным рейсом, могут быть ограничения.

Об этом заявило американское посольство в Twitter.

По данным дипломатического представительства, украинцы не смогут попасть в США транзитным рейсом через страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию и еще ряд стран, на которые распространяются связанные с COVID-19 ограничения.

"Действие этих правил не распространяется на граждан США или законных постоянных жителей США (обладателей "зеленой карты"), которые желают поехать домой из Украины", - добавили в посольстве.

Из-за пандемии коронавируса Соединенные Штаты ввели ограничения на въезд иностранцев, которые в ближайшие две недели находились в странах со значительным распространением COVID-19. В этот список вошли страны Европейского союза.

Напомним, в Кабмине назвали страны, которые с 15 июня могут принимать украинских граждан.

Добавим, посол Турции заявил о готовности страны принимать украинских туристов с 1 июля без тестов на коронавирус и прохождения самоизоляции.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкиукраинцывъезд
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