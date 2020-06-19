У США роз'яснили умови в'їзду для українців

Фото: посольство США в Україні (visaglobal.com.ua)

Посольство США назвало заборонені для транзиту країни

Українці, які мають дійсну візу та впродовж 14 днів перебували в Україні або іншій дозволеній країні зможуть потрапити до Сполучених Штатів Америки. У випадку поїздки транзитним рейсом, можуть бути обмеження.

Про це заявило американське посольство в Twitter.

За даними дипломатичного представництва, українці не зможуть потрапити до США транзитним рейсом через країни Шенгенської зони, Британію, Ірландію, Китай, Іран, Бразилію та ще ряд країн, на які поширюються пов'язані з COVID-19 обмеження.

"Дія цих правил не поширюється на громадян США чи законних постійних мешканців США (власників "зеленої картки"), які бажають поїхати додому з України", - додали в посольстві.

Через пандемію коронавірусу Сполучені Штати ввели обмеження на в'їзд іноземців, які найближчі два тижні перебували у країнах зі значним поширенням COVID-19. До цього списку увійшли країни Європейського союзу.

Нагадаємо, в Кабміні назвали країни, які з 15 червня можуть приймати українських громадян.

Додамо, посол Туреччини заявив про готовність країни приймати українських туристів з 1 липня без тестів на коронавірус та проходження самоізоляції.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький