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У США роз'яснили умови в'їзду для українців

Новини » Туризм     19.06.2020 - 16:05
У США роз'яснили умови в'їзду для українців
Фото: посольство США в Україні (visaglobal.com.ua)

Посольство США назвало заборонені для транзиту країни

Українці, які мають дійсну візу та впродовж 14 днів перебували в Україні або іншій дозволеній країні зможуть потрапити до Сполучених Штатів Америки. У випадку поїздки транзитним рейсом, можуть бути обмеження.

Про це заявило американське посольство в Twitter.

За даними дипломатичного представництва, українці не зможуть потрапити до США транзитним рейсом через країни Шенгенської зони, Британію, Ірландію, Китай, Іран, Бразилію та ще ряд країн, на які поширюються пов'язані з COVID-19 обмеження.

"Дія цих правил не поширюється на громадян США чи законних постійних мешканців США (власників "зеленої картки"), які бажають поїхати додому з України", - додали в посольстві.

Через пандемію коронавірусу Сполучені Штати ввели обмеження на в'їзд іноземців, які найближчі два тижні перебували у країнах зі значним поширенням COVID-19. До цього списку увійшли країни Європейського союзу.

Нагадаємо, в Кабміні назвали країни, які з 15 червня можуть приймати українських громадян.

Додамо, посол Туреччини заявив про готовність країни приймати українських туристів з 1 липня без тестів на коронавірус та проходження самоізоляції.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Сполучені Штати Америкиукраинцывъезд
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