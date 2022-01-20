США дозволили країнам Балтії передати зброю Україні: стало відомо яке саме
Фото: стало відомо, яку зброю США дозволили країнам Балтії передати Україні (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
США дозволили трьом країнам Балтії передати Україні протитанкові і зенітні комплекси "Джавелін" і "Стінгер". Терміни постачання не називаються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
Як зазначає газета, США схвалили передачу Естонією, Литвою і Латвією зброї американського виробництва Україні. Рішення дозволить поставити українським Збройним силам протитанкові комплекси "Джавелін" і зенітні системи "Стінгер".
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Держдеп США дозволив трьом союзникам по НАТО, країнам Балтії, передати Україні зброю американського виробництва. Про яке саме йшлося - тоді не уточнювалося.
Зазначимо, Міністерство оборони Чехії має намір надати Україні артилерійські снаряди