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США разрешили поставлять венесуэльскую нефть в Европу, - Reuters

Фото: венесуэльская нефть снова будет поставляться в Европу (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки (США) разрешили поставки венесуэльской нефти в Европу. Разрешения получили итальянская Eni SpA и испанская Repsol SA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание со ссылкой на источники пишет, что европейские компании могут начать поставки нефти из Венесуэлы уже в июле, чтобы заместить российскую нефть.

По словам одного из них, это будут небольшие объемы нефти, поэтому влияние на мировые цены будет скромным. Но "зеленый свет" Вашингтона на возобновление давно замороженных потоков венесуэльской нефти в Европу может дать символический сигнал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Также сообщается, что администрация президента США Джо Байдена надеется, что венесуэльская нефть поможет Европе снизить зависимость от России и перенаправить часть поставок с китайского направления.

"Еще одна цель - уговорить Мадуро возобновить политические переговоры с венесуэльской оппозицией", - отмечает Reuters.

Напомним, на этой неделе Европейский союз одобрил введение эмбарго в отношении российской нефти. Полный отказ от поставок ожидается в течение 6-8 месяцев.

Из-за ограничений на поставки без российской нефти также останется Сербия.

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Соединенные Штаты АмерикиЕвропаВенесуэлаНефть