США разрешили поставлять венесуэльскую нефть в Европу, - Reuters

Издание со ссылкой на источники пишет, что европейские компании могут начать поставки нефти из Венесуэлы уже в июле, чтобы заместить российскую нефть.

По словам одного из них, это будут небольшие объемы нефти, поэтому влияние на мировые цены будет скромным. Но "зеленый свет" Вашингтона на возобновление давно замороженных потоков венесуэльской нефти в Европу может дать символический сигнал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Также сообщается, что администрация президента США Джо Байдена надеется, что венесуэльская нефть поможет Европе снизить зависимость от России и перенаправить часть поставок с китайского направления.

"Еще одна цель - уговорить Мадуро возобновить политические переговоры с венесуэльской оппозицией", - отмечает Reuters.